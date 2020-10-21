РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Выставочные залы музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске закрыли для посещения до 7 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте музея-усадьбы.

«Уважаемые посетители! Будьте внимательны! Во исполнение постановления губернатора Московской области от 19 октября посещение выставочных и экспозиционных залов музея-усадьбы «Архангельское» приостанавливается с 21 октября по 7 ноября 2020 года», - говорится в сообщении.

На этот период приостанавливается также проведение концертов в Колоннаде и мастер-классов.

«Парк будет открыт для прогулок в штатном режиме. Для посетителей по-прежнему будут работать ресторан «Дача №7», сувенирные лавки, уличные кафе, а также туалеты», - отмечается в материале.

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