РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел ход реконструкции монумента «Покорителям космоса» и Дома офицеров в Монине, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Также участие в проверке реконструируемых объектов приняли депутаты совета депутатов городского округа Щелково.

«Во время реконструкции памятника депутаты проверяли, как ведутся работы, и делали замечания. В частности, на данный момент у памятника очень резкая подсветка, которую необходимо отрегулировать», - сказала депутат совета депутатов городского округа Щелково Нина Егоркина.

Глава округа дал указание устранить все недочеты, на которые указали депутаты. На данный момент реконструкция монумента практически завершена.

Кроме этого, глава осмотрел Дом офицеров, где идет полномоштабная реконструкция здания. Здесь также депутатами был высказан ряд замечаний и пожеланий.