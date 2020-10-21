РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Сотрудники Росгвардейцы подмосковных Люберец задержали 48-летнего мужчину, который угрожал ножом охраннику ТЦ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Накануне в дежурную часть люберецкого отдела вневедомственной охраны поступила информация, что в торговом центре на улице Волковской неизвестный угрожает ножом сотруднику охраны.

«Росгвардейцы выехали на место происшествия, где пресекли противоправные действия и задержали ранее не судимого 48-летнего жителя Ульяновской области. Со слов охранника торгового центра, на входе в магазин один из посетителей начал агрессивно себя вести», - говорится в сообщении.

Сотрудник охраны посчитал, что такой покупатель может быть опасен для посетителей и персонала торгового заведения, и попросил его уйти. В ответ злоумышленник достал нож и стал ему угрожать.

Задержанный росгвардейцами мужчина был передан сотрудникам полиции, по данному факту проводится проверка.