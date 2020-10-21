РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Жители Подольска могут стать донорами крови с 26 по 30 октября в рамках акции «Подари жизнь», сообщила «РИАМО в Подольске» организатор акции.

«Волонтерское движение «ДоброМир» совместно с ГБУЗ Московской области «Подольская станция переливания крови» запускает акцию «Подари жизнь» в рамках проекта «Ради жизни». Так, в период с 26 по 30 октября горожане приглашаются стать донорами крови. Для того, чтобы принять участие достаточно прийти на станцию с паспортом», - сказала организатор.

Стать донорами крови могут все желающие в возрасте от 18 лет, обладающие крепким здоровьем. Участникам будут выдаваться сувениры и сладкие подарки. Помимо этого, в ходе проведения акции все посетители станции переливания крови должны иметь при себе маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Проходить сдача крови будет с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 9.