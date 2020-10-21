РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. В микрорайоне 25А городского округа Мытищи открыли тренажерную площадку с безопасным покрытием, сообщил первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

На открытии присутствовали жители микрорайона. Площадка находится на 1-ом Рупасовском переулке.

«Обещал - делаю! В прошлом году на наших встречах мы много говорили о том, что району не хватает спортивного ядра, решить проблему удалось благодаря «инициативному бюджетированию». Все вместе мы внимательно выбирали место под площадку, определялись, какие элементы должны быть, проводили голосование», - написал Чаплин на своей странице в Instagram.

Он добавил, что общими усилиями удалось создать спортивную зону, которая будет пользоваться популярностью не только у молодежи, но и у людей старшего поколения.