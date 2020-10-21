РИАМО – 21 окт. Одноразовые защитные маски не стоит носить целый день, их нужно менять раз в 2-3 часа и утилизировать после использования, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Это общий совет для всех, кто хочет обезопасить себя и окружающих от вирусных инфекций. Многоразовые маски могут служить дольше, потому что их можно обрабатывать и использовать снова», - сказал Тяжельников в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что если человек часто посещает общественные места, то лучше иметь несколько многоразовых масок и менять их в течение дня.

В конце дня многоразовую маску надо обязательно постирать с мылом и прогладить. Мыльная вода смоет грязь, а высокая температура убьет вирусы.

«Если у вас влажный кашель с обилием мокроты, то как только маска становится влажной, ее необходимо поменять. Если кашель сухой, то можно выдерживать дольше», - подчеркнул специалист.​

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