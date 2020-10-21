РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Волонтеры подмосковного Подольска передали продуктовые наборы двум нуждающимся семьям, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Георгиевским сестричеством милосердия оказана продуктовая помощь двум подопечным семьям. Так, Кате и ее сыночку не хватило средств до получения детского пособия, надо несколько дней что-то кушать. В другой семье у отца задерживают зарплату, надо чем-то кормить сыновей», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что оби семьи проживают в Подольске.