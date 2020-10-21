РИАМО - 21 окт. В декабре 2020 года услуга по заключению дополнительных соглашений к договорам о подключении будет переведена в онлайн-формат, всего москвичи смогут оформить дистанционно 22 строительные услуги и 19 услуг от ресурсоснабжающих организаций, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«В частности, с сентября этого года в электронном виде также предоставляются услуги ГУП «Мосводосток» по подключению к ливневой канализации. Мы планируем, что в декабре этого года будет предоставлена возможность в онлайн-формате заключать дополнительные соглашения к договорам о подключении», - сказал Левкин.

Он добавил, что онлайн-услуги позволили в период пандемии избежать перебоев подключения к сети таких важных объектов, как больницы и метрополитен.