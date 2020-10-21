РИАМО - 21 окт. Председатель правления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс высказался по поводу слухов о его скором уходе из компании, сообщает Газета.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чубайс может покинуть свой пост в «Роснано» в рамках реформы институтов развития. Более того, по данным РБК, Чубайс якобы получил предложение «заняться Арктикой».

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал Чубайс в Facebook.​