РИАМО - 21 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл последний участок вылетной магистрали на проспекте Генерала Дорохова (Южного дублера Кутузовского проспекта), от Минской улицы до Третьего транспортного кольца, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Начиная с 2011 года в Москве построено более 1 тысячи километров новых дорог – по 100 километров ежегодно. Протяженность магистральной дорожной сети города выросла на 16%, число мостов, эстакад и тоннелей – на 30%. И это самым серьезным образом повлияло на условия дорожного движения. Несмотря на прирост количества машин, средняя скорость движения в городе увеличилась на 20%», — сказал Собянин.

Он добавил, что за несколько лет у многих автовладельцев уменьшилось количество времени, проведенного в ежедневных поездках. Мэр поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве магистрали, и отметил, что это сделает город ближе и удобнее для автомобилистов.

Протяженность магистрали составляет 10 километров, вместе со съездами и дублерами – 24,4 километра. На трассе сделали три полосы движения в каждом направлении. Строительство прошло в три этапа.

В рамках проекта возвели железнодорожный путепровод-галерею длинной 140 метров для обеспечения движения поездов Киевского направления МЖД, а также путепровод длинной 57 метров для разворота автотранспорта, который едет по основному ходу магистрали в сторону Минской улицы и в сторону ТТК.

Кроме того, построили два подземных перехода в районе Минской улицы и микрорайоне Сетунь. Напротив природного заказника «Долина реки Сетунь» установили экраны для защиты от шума длинной почти 500 метров.

При благоустройстве территорий высажено 8,8 гектара газонов, 766 деревьев и 3 211 кустарников. Рабочие переустроили 77 километров коммуникаций.