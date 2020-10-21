РИАМО - 21 окт. Около 85 тысяч жителей Подмосковья получают федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Мы выплачиваем выплаты на детей от 3 до 7 лет. У нас значительное количество получателей - порядка 85 тысяч таких получателей. Эти выплаты приходят ежемесячно», - сказала Фаевская.

Она отметила, что это является федеральной выплатой. Однако бывают случаи задержек в принятии решений по таким выплатам.

«Решение обязательно вынесем (в ответ на вопрос от жителя в ходе эфира - ред.), это наверняка связано с поступлением информации по межведу (между ведомствами - ред.). Даже если гражданин получил отказ, но понимает, что это не соответствует действительности, тогда стоит лично обратиться в территориальное управление социальной защиты», - заключила Фаевская.

Выплаты начались с 1 июня, их получают семьи с низкими доходами.