РИАМО - 21 окт. В банк вакансий Подмосковья на портале «Работа в России» вошли 53 тысячи профессий и наименований, также жители могут пройти бесплатное переобучение, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Банк вакансий в Московской области на портале «Работа в России» составляет 53 тысячи профессий и наименований. Вы можете вбить свои данные, и вам будет показана подходящая работа», - сказала Фаевская.

Она отметила, что также в поиске работы может помочь специалист центра занятости.

«Также гражданину могут подобрать курсы повышения квалификации, переобучения на другую смежную специальность или профессию, если человек этого хочет. Это будет для гражданина бесплатно», - заключила Фаевская.