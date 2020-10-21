РИАМО - 21 окт. В банк вакансий Подмосковья на портале «Работа в России» вошли 53 тысячи профессий и наименований, также жители могут пройти бесплатное переобучение, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Она отметила, что также в поиске работы может помочь специалист центра занятости.
«Также гражданину могут подобрать курсы повышения квалификации, переобучения на другую смежную специальность или профессию, если человек этого хочет. Это будет для гражданина бесплатно», - заключила Фаевская.
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