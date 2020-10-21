РИАМО - 21 окт. Социальные карты жителей Подмосковья не блокировали, в то же время из-за пандемии пожилым жителям рекомендуется реже выходить из дома, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Хочу успокоить всех жителей Московской области. Для них социальные карты не заблокированы», - сказала Фаевская.

Она отметила, что при этом власти региона призывают пожилых граждан реже выходить из дома.

Из-за пандемии коронавируса жителям Московской области с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

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21 ОКТЯБРЯ

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