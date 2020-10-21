РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Двойник известного российского певца Филиппа Киркорова Сергей Силантьев раздавал защитные маски пассажирам станции МЦД-2 Нахабино в подмосковном Красногорске в среду, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Сегодня (21 октября - ред.) утром жители Нахабина были удивлены, встретив в холле станции МЦД-2 короля российской эстрады. Пользователи соцсетей активно обсуждают, действительно ли это сам Филипп Киркоров раздавал маски», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что героем утренних хроник оказался житель округа, артист, победитель национальной премии «Успех-2019» за лучшее перевоплощение. Его зовут Сергей Силантьев.

«Своим эффектным поступком Сергей решил обратить внимание окружающих и еще раз призвать всех носить маску в общественных местах. И судя по отклику, у него это отлично получилось», - добавила Хаймурзина.

Она призвала жителей не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в транспорте, магазинах и торговых центрах.

«Берегите себя, близких и будем здоровы!», - заключила глава муниципалитета.

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