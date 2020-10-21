РИАМО - 21 окт. При возникновении вопросов в сфере социальных выплат жители Подмосковья могут позвонить на горячую линию или обратиться в территориальное управление социальной защиты, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас почти в каждом муниципальном образовании есть территориальное управление социальной защиты, есть сайты этих управлений, есть телефон горячей линии 88005505030. Мы обязательно ответим на все вопросы, которые жители задают», - сказала Фаевская.

Она отметила, что также горячая линия есть в каждом территориальном управлении.

Ранее пенсионерам и получателям федеральных льгот напомнили, что они должны до конца 2020 года оформить карту «Мир» в Подмосковье, для этого нужно подать заявление в своем банке.