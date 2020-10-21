РИАМО - 21 окт. В течение 2020 года в Московской области будет организовано около 3,7 тысяч в детских садах и ясельных группах, региональное правительство отмечает потребность в таких местах, сообщил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

«В 2020 году наша задача максимум создать дополнительных 3,7 тысячи ясельных мест. Это места для деток от 1,5 до трех лет. Сегодня суммарно таких детей у нас в области более 150 тысяч. Потребность в местах есть», - сказал Бронштейн.

Он добавил, что создание такого количества мест будет основано на нескольких мероприятиях - от строительства новых детских садов до выкупа помещений.

«Конечно, ключевое мероприятие - это строительство новых объектов социальной инфраструктуры, строительство детских садов. На сегодня мы уже создали 811 таких мест. Всего путем строительства запланировано создать 1050 мест», - добавил Бронштейн.

По его словам, еще 200 мест будет получено вследствие капитального ремонта детских садов. Еще 340 мест будет получено за счет реконструкции и переоборудования старых зданий.