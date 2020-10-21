РИАМО - 21 окт. Пенсионеры и получатели федеральных льгот должны до конца 2020 года оформить карту «Мир» в Подмосковье, для этого нужно подать заявление в своем банке, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«До конца года всем жителям Московской области, которые получают федеральные пособия на банковские карты, необходимо оформить карту платежной системы «Мир». Для этого необходимо прийти в свой банк и написать заявление», - сказала Фаевская.

Она отметила, что это касается пенсионных выплат, пособий по безработице, федеральных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

«Также надо сообщить реквизиты карты «Мир» в Пенсионный фонд, в центр занятости или в социальную защиту, в зависимости от того, какие выплаты они получают», - заключила Фаевская.