РИАМО - 21 окт. Во время пандемии работу нашли в Подмосковье для 10 тысяч человек, ставших на учет в центрах занятости региона, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

С 9 апреля подать заявление и документы для постановки на учет можно дистанционно через портал «Работа в России». Решение о признании гражданина зарегистрированным в качестве безработного принимается центром занятости населения по месту жительства в течение 11 дней, уточнила Фаевская.

«Всего у нас за период пандемии поступило 204 тысячи электронных заявлений. Учитывая, что уровень безработицы вырос, нагрузка на сотрудников была сильно увеличена. <...> Трудоустроены порядка 10 тысяч», - сказала Фаевская.

Она отметила, что 10 тысячам жителей было отказано в предоставлении статуса безработного. Около 40 тысяч заявлений отозвали, так как работа была найдена самостоятельно.

«По почти 5 тысячам заявлений мы ждем информации от Пенсионного фонда», - заключила Фаевская.