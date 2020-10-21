РИАМО - 21 окт. В Московской области за минувшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 309 человек, с начала пандемии Covid-19 выздоровел и выписался 61 061 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 466 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявлено 81 843 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время скончался 1 501 человек с коронавирусом.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30. Также всю необходимую информацию можно найти на специальном сайте Минздрава региона.

В регионе введены меры борьбы с коронавирусом. Так, нужно ходить в защитных масках в общественных местах, а лицам старше 65 лет следует оставаться дома.

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Почти 60% столичных застройщиков столкнулись со снижением числа заказов из-за пандемии, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Также о росте дебиторской задолженности и повышение стоимости материалов и услуг сообщили 42% опрошенных.

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.