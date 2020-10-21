РИАМО - 21 окт. В храме Христа Спасителя 23 октября управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий отпоет протоиерея Димитрия Смирнова, сообщает РИА Новости.

«Сначала, в 08:30, пройдет литургия, затем само таинство — в 10:00», — говорится в сообщении.

Экс-председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов скончался из-за хронической болезни в 69 лет.

Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. В августе 1978 года поступил в Московскую духовную семинарию. Он закончил ее экстерном за два года. Через год поступил в Московскую духовную академию, которую закончил также экстерном за полтора года.

Первого января 1991 года Смирнов стал настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве. Он служил в ней до настоящего времени.

Второго октября 2013 года его назначили председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.​