РИАМО - 21 окт. В связи с появлением новых выплат из-за пандемии коронавируса выплаты за молочную кухню поступят жителям Подмосковья до конца месяца, что соответствует регламенту, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Я хочу обратить внимание, что жители у нас привыкли, что выплаты за молочную кухню приходят приблизительно где-то в середине месяца. Хочу всех успокоить, в соответствии с регламентом эта выплата приходит за текущий месяц, может приходить до конца месяца. Просто сейчас сложилась такая ситуация, появилось много новых выплат, связанных с коронавирусной инфекцией», - сказала Фаевская.

Он добавила, что все службы Подмосковья работают в напряжении из-за коронавируса, поэтому иногда сроки переносятся без нарушений, но в соответствии с регламентом.​ Также на сроки зачисления выплат влияет банк.

«Что касается вообще срока зачисления выплат на счет, здесь я хочу обратить внимание, что у каждого банка они разные. Просто, чтобы жители понимали, что некоторые банки зачисления производят прямо день в день, а некоторым требуется для этого до трех дней», - сказала Фаевская.