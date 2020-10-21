РИАМО - 21 окт. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 466 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 81 843 случая инфицирования, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Московской области скончались 11 человек с коронавирусом. С начала пандемии умер 1501 человек.

Гражданам рекомендуют при первых же симптомах простуды оставаться дома и вызывать врача.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30. Также всю необходимую информацию можно найти на тематическом сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Почти 60% столичных застройщиков столкнулись со снижением числа заказов из-за пандемии, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Также о росте дебиторской задолженности и повышение стоимости материалов и услуг сообщили 42% опрошенных.

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.