РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Подмосковный Подольск полностью готов к зимнему содержанию дворовых и общественных территорий, он входит в число лидеров по подготовке среди муниципалитетов области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

С 18 сентября заместители министра благоустройства лично проверили каждый муниципалитет на предмет их готовности к зиме.

«В Московской области практически завершили подготовку к периоду зимнего содержания. Городской округ Подольск в числе муниципалитетов, готовых к зимнему содержанию дворовых и общественных территорий. По результатам проверки готовность муниципалитета составляет 100%», - говорится в сообщении.

В течение месяца сотрудники министерства благоустройства Московской области выезжали на производственные базы для проверки подготовки предприятий к зимнему сезону. На сегодняшний день в 45 муниципалитетах на складе хранится 84 432 единицы техники, в 26 муниципалитетах закуплено 28 334 тонны противогололедных материалов (ПГМ). Средств малой механизации для уборки снега у муниципалитетов всего 1 209 штук.

«Для того, чтобы избежать проблем этой зимой и большого количества обращений от жителей по содержанию территорий, нам необходимо качественно подготовится к сезону. Очень важно заблаговременно подготовиться к зимнему сезону для эффективного предотвращения последствий снегопадов и гололеда», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В муниципалитетах проверяли наличие противогололедных материалов, чтобы их было не менее 35% от необходимого объема, состояние и наличие механизированной техники, так как в рабочем состоянии должно быть не менее 80%, оборудование для нее, наличие ручного инвентаря.

Муниципальным образованиям, где недостаток дворников, дали поручения закупить средства малой механизации для повышения эффективности уборки дворов.