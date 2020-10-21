РИАМО - 21 окт. С апреля текущего года жителям Подмосковья выплатили 4,6 миллиарда рублей пособий по безработице, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
«В целом с апреля месяца, с начала пандемии, мы выплатили уже 4,6 миллиарда рублей в качестве пособия по безработице. Это средства федерального бюджета», - сказала Фаевская.
Она отметила, что небольшие задержки выплат возможны из-за рассмотрения заявлений жителей.
Она добавила, что уровень безработицы с апреля по октябрь в Московской области вырос в шесть раз – 150 тысяч человек.
«Конечно увеличение численности вызвало необходимость дополнительного финансирования. И здесь я хочу отметить, что это средства федерального бюджета и правительство Российской Федерации готово к такому развитию событийю <...> Все пособия по безработице, в том числе за сентябрь у нас выплачены в полном объеме», - сказала Фаевская.
Министр социального развития Подмосковья подчеркнула, что в октябре все выплаты будут выполнены до конца месяца.
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