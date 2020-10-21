РИАМО - 21 окт. С апреля текущего года жителям Подмосковья выплатили 4,6 миллиарда рублей пособий по безработице, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В целом с апреля месяца, с начала пандемии, мы выплатили уже 4,6 миллиарда рублей в качестве пособия по безработице. Это средства федерального бюджета», - сказала Фаевская.

Она отметила, что небольшие задержки выплат возможны из-за рассмотрения заявлений жителей.

«На сегодняшний день около 5 тысяч заявлений жителей у нас находятся на подтверждении информации в пенсионном фонде. Но это те заявления, которые были поданы буквально недавно», - подчеркнула Фаевская.

Она добавила, что уровень безработицы с апреля по октябрь в Московской области вырос в шесть раз – 150 тысяч человек.

«Конечно увеличение численности вызвало необходимость дополнительного финансирования. И здесь я хочу отметить, что это средства федерального бюджета и правительство Российской Федерации готово к такому развитию событийю <...> Все пособия по безработице, в том числе за сентябрь у нас выплачены в полном объеме», - сказала Фаевская.

Министр социального развития Подмосковья подчеркнула, что в октябре все выплаты будут выполнены до конца месяца.​