Как получить кешбэк за путешествия по России

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Отправиться в путешествие можно в любой регион России. На сайте мирпутешествий.рф есть поиск по разделам «Отели», «Туры», «Горные лыжи», «Детский отдых», «Экскурсионные туры», «Санатории».

Туры разделены на типы: активный отдых, горнолыжный отдых, оздоровительный отдых, туры выходного дня, новогодние туры, охота и рыбалка, круизы, экскурсионные программы. Внутри каждого раздела можно выставить ценовой фильтр, для гостиниц – количество звезд. Поиска по датам на сайте нет.

Если говорить о полноценных турах, участвующих в программе, то, например, шестидневный тур в Казань с перелетом из Москвы, проживанием в четырехзвездочной гостинице и экскурсионной программой можно приобрести за 25 499 рублей на одного в ноябре. А трехдневный новогодний тур в Кострому с экскурсиями обойдется в 16 900 рублей на человека. В первом случае турист получит возврат 5 100 рублей, во втором – 3 380 рублей.

Отели, возможно, удобнее будет искать на сайтах онлайн-сервисов бронирования – «Яндекс. Путешествия», «Островок.ру», One Two Trip, Level Travel, «Слетать.ру». Найти гостиницы, участвующие в акции, можно, выбрав специальный фильтр в поиске («Мир», «Кешбэк 20%», «Возврат 20%» и т. п.).

Так, стоимость проживания в четырехзвездочных гостиницах Нижнего Новгорода на двоих на две ночи в начале ноября начинается от 3 200 рублей. В Санкт-Петербурге в тот же срок цена проживания в четырехзвездочном отеле для пары стартует с 3 924 рублей. Кешбэк в этих случаях – 640 рублей для первого варианта и 785 рублей для второго.

Перед поездкой не забудьте узнать об эпидемиологической ситуации в выбранном регионе и ограничительных мерах, действующих в нем.

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