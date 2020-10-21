Как получить кешбэк за путешествия по России

Как поучаствовать в программе
Первое необходимое условие для возврата средств – наличие у путешественника карты «Мир» (не подходят карты «Мир»-Maestro, «Мир»-Union Pay, «Мир»-JCB). Карта обязательно должна быть зарегистрирована в программе лояльности на сайте privetmir.ru. Второй шаг – выбор тура или гостиницы. Список туроператоров, отелей и агрегаторов, участвующих в программе, можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф.
Купить путевку или оплатить проживание в гостинице можно только онлайн на сайте туроператора или отеля, причем внести придется сразу полную стоимость.
Сколько денег вернут
Туристам вернут 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 рублей. Ограничений на минимальную стоимость тура или проживания нет, путевок можно купить любое количество – кешбэк участники программы получат с каждого тура.
Где встречать Новый год – 2021: 10 необычных мест в России>>
За какой отдых вернут средства
Кешбэк можно получить за следующие виды отдыха:
– комплексный пакет туроператора: транспорт (перелет, проезд по железной дороге или на автобусе) и проживание в гостиницах от двух ночей;
– железнодорожный тур с ночевками в поезде и (или) гостиницах;
– круизный тур (только до начала ноября);
– проживание в гостиницах от двух ночей.
«Страна, где никто не улыбается»: любители заграничного туризма о путешествиях по России>>
Сроки действия программы
Купить путевки или оплатить проживание в гостинице в рамках программы можно в период с 15 октября по 5 декабря включительно. Само путешествие при этом может закончиться до 10 января 2021 года.
Кешбэк должен прийти на карту туриста в течение пяти рабочих дней после оплаты поездки.
«Если ЕС не откроют, цены вырастут на 70%» — эксперты об аренде домов на Новый год 2020>>
Куда поехать
Отправиться в путешествие можно в любой регион России. На сайте мирпутешествий.рф есть поиск по разделам «Отели», «Туры», «Горные лыжи», «Детский отдых», «Экскурсионные туры», «Санатории».
Туры разделены на типы: активный отдых, горнолыжный отдых, оздоровительный отдых, туры выходного дня, новогодние туры, охота и рыбалка, круизы, экскурсионные программы. Внутри каждого раздела можно выставить ценовой фильтр, для гостиниц – количество звезд. Поиска по датам на сайте нет.
Если говорить о полноценных турах, участвующих в программе, то, например, шестидневный тур в Казань с перелетом из Москвы, проживанием в четырехзвездочной гостинице и экскурсионной программой можно приобрести за 25 499 рублей на одного в ноябре. А трехдневный новогодний тур в Кострому с экскурсиями обойдется в 16 900 рублей на человека. В первом случае турист получит возврат 5 100 рублей, во втором – 3 380 рублей.
Отели, возможно, удобнее будет искать на сайтах онлайн-сервисов бронирования – «Яндекс. Путешествия», «Островок.ру», One Two Trip, Level Travel, «Слетать.ру». Найти гостиницы, участвующие в акции, можно, выбрав специальный фильтр в поиске («Мир», «Кешбэк 20%», «Возврат 20%» и т. п.).
Так, стоимость проживания в четырехзвездочных гостиницах Нижнего Новгорода на двоих на две ночи в начале ноября начинается от 3 200 рублей. В Санкт-Петербурге в тот же срок цена проживания в четырехзвездочном отеле для пары стартует с 3 924 рублей. Кешбэк в этих случаях – 640 рублей для первого варианта и 785 рублей для второго.
Перед поездкой не забудьте узнать об эпидемиологической ситуации в выбранном регионе и ограничительных мерах, действующих в нем.
Путешествия с детьми: как не заразиться коронавирусом и сохранить нервы>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии