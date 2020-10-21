РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Рабочие нанесли разметку на автодороге на Партизанской улице Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на отсутствие дорожной разметки на Партизанской улице. Он отметил, что необходимо нанести разметку на лежачий полицейский.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу нанесения разметки на автомобильной дороге по улице Партизанская и сообщает, что она является дорогой местного значения. Работы по нанесению разметки выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.