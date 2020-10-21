РИАМО - 21 окт. Известная российская актриса театра и кино Ольга Дроздова опровергла сообщения о своей госпитализации, передает Федеральное агентство новостей.

«Кто вам сказал такую ерунду?!» — заявила артистка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дроздова якобы попала в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Также сообщалось, что она якобы останется в клинике под наблюдением врачей в ближайшие дни.

Дроздова снялась в таких фильмах, как «Алиса и Букинист», «Бандитский Петербург», «Ваш выход, девочки...» и многих других.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Почти 60% столичных застройщиков столкнулись со снижением числа заказов из-за пандемии, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Также о росте дебиторской задолженности и повышение стоимости материалов и услуг сообщили 42% опрошенных.

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.