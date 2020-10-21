РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. В городском округе Мытищи волонтеры проверяют соблюдение масочного режима в общественных местах, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах состоялось заседание партийного волонтерского штаба. На встрече обсудили актуальные вопросы, которые волнуют мытищинских волонтеров.

«В первую волну ковида волонтеры оказывали поддержку ветеранам, многодетным семьям – привозили им продукты, лекарства. Они всегда были на передовой. Сейчас стоит задача – обеспечение масочного режима, они буквально уговаривают людей одеть маски в электричках, автобусах. И не все на такие просьбы адекватно реагируют», - сказал первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

Он попросил жителей, находясь в общественном транспорте, обязательно одевать маску. Чаплин призвал защищать свое здоровье и здоровье окружающих, поддержать волонтеров - всегда иметь с собой маску.

Участниками встречи стали и председатель совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Андрей Гореликов, мытищинский депутат Юрий Гончарук, заместитель главы администрации Елена Стукалова.

«Это важно, прежде всего, для здоровья самих людей. Носишь маску в общественных местах – значит, заботишься не только о себе, но и с уважением относишься к окружающим. Чтобы не заразить окружающих – носите маски, это, действительно, важно для каждого», - сказал Гореликов.

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