РИАМО - 21 окт. В столице в административном здании, которое находится по адресу: улица Архитектора Власова, дом 3, корпус 1, произошло возгорание, пожарные уже ликвидировали открытое горение, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии в одном из кабинетов происходило загорание», — отмечается в материале.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и оперативно ликвидировать открытое горение.

Информация о пострадавших не поступала.