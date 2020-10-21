РИАМО - 21 окт. Тепло вернется в Москву и Подмосковье в пятницу и субботу, воздух в эти дни прогреется до плюс 10-13 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Потепление начнется с четверга, и в пятницу-субботу термометры покажут уже плюс 10... 13 градусов», — отмечается в материале.

Теплые дни продержатся недолго, уже в воскресенье ожидается похолодание.

В среду в городе и области будет до плюс 5 градусов, прогнозируются осадки, возможен мокрый снег.