РИАМО – 21 окт. Инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов сообщил, что вместо перчаток гораздо эффективнее использовать антисептики во время пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Свою позицию по этому вопросу он объяснил тем, что многие пользуются перчатками неправильно.

«Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют», - отметил Чуланов.

Он подчеркнул, что гораздо лучше можно защититься от инфекции, если чаще обрабатывать руки антисептиками.

Кроме того, он отметил, что если каждый человек обрабатывал руки дезинфицирующими растворами при входе и выходе из общественных мест, то перчатки бы не понадобились.

В Московском регионе во всех общественных местах действует масочно-перчаточный режим. За нарушение данного правила предусмотрен штраф.​​

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21 ОКТЯБРЯ

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