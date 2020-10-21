РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. Фермерская ярмарка пройдет в «Усадьбе Гребнево» с 23 по 25 октября, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Фермеры и предприниматели со всей России приедут в Гребневе, чтобы поделиться плодами своего труда. Варенья, соленья, сушеные грибы и ягоды, более 15 видов меда, более 150 видов сыра, копченая и соления рыба, соки и морсы, травяные чаи, колбаса, сувенирная продукция и многое другое ждут посетителей ярмарки», - говорится в сообщении.

Также ярмарку посетит сырная мастерская GRANA, завоевавшая приз на конкурсе «Лучший сыр России 2019». Они привезут свои сыры-победители — изысканный сыр из козьего молока с белой плесенью в листьях винограда и сливочный сыр с голубой плесенью.

Добраться до «Усадьбы Гребнево» можно на личном транспорте или на общественном. От платформы «Воронок» до остановки «Усадьба» ходит 23 автобус.