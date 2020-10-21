РИАМО - 21 окт. По итогам переписи населения в 2021 году можно будет получить наглядную информацию в два раза быстрее, это возможно благодаря цифровым технологиям Росстата, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской переписи населения.

Проведение первой в РФ цифровой переписи населения в 2021 году, а также то, как новые данные могут изменить бизнес в России, обсудили в ходе круглого стола «Статистика в новых форматах. Как данные будут работать на бизнес». Среди преимуществ цифровых технологий особенно отмечается скорость обработки данных, которая позволит получать самую актуальную информацию.

«Если вспомнить счетную машину Холлерита в XIX веке — она позволила сократить время полной обработки данных до восьми лет. В последнюю перепись 2010 года мы уже использовали современные технологии: компьютеры, сканирование листов — и успели подвести итоги за 3,5 года. Теперь первые итоги появятся уже через полгода после основного этапа переписи — в октябре 2021 года мы дадим полную численность населения страны. И в течение 2022 года опубликуем все итоги. Буквально полтора года — и весь массив данных будет обработан», — отметил замглавы Росстата Павел Смелов.

Также важным моментом является участие портала Госуслуг в сборе данных переписи. Прямо на портале граждане РФ смогут сами принять участие в переписи в период с 1 по 25 апреля 2021 года. Социологи отмечают высокий интерес жителей страны к такой возможности.

Кроме того, участники переписи населения смогут получить бонусы от партнеров Росстата. Крупный бизнес готов стимулировать граждан к использованию портала Госуслуги и выдавать небольшие презенты. При это организация в РФ цифровой переписи уже дала стимул для развития российскому бизнесу.

Например, был сделан заказ на производство 360 тысяч планшетных компьютеров, а также серийный выход отечественной операционной системы «Аврора». После переписи ее разработчики смогут более широко внедрять свой продукт в государственных структурах.

После систематизации данных и подведения окончательных итогов переписи в 2022 году полная обезличенная статистическая информация обо всех регионах, городах и поселениях станет доступна не только госорганам, но и каждому жителю России. Публичная работа с данными будет организована на базе BI-платформы. Каждый пользователь сможет создавать свои уникальные запросы по любому населенному пункту, региону и всей стране в целом.

Также интерес может вызвать работа с цифровым анализом больших данных. Эта технология в будущем даст возможность проводить сравнительные расчеты с результатами переписи, получать уточненную статистику в период между переписями. Уже следующий год покажет, насколько точно большие данные мобильных операторов и крупных банков могут говорить о численности и других характеристиках населения.

«Крупный бизнес, который работает с данными, как Сбер, «Яндекс», уже стоит в очереди за получением всего массива информации. Для более мелкого бизнеса будут интересны данные о составе населения на определенных территориях. Перед открытием любой точки продаж предпринимателю нужно знать, где его потребитель находится. Сейчас коммерсанты выкладывают большие деньги за подобные исследования. Теперь эту информацию можно будет найти в свободном доступе на нашей BI-платформе», — рассказал Смелов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. В этот раз граждане смогут сами принять участие в переписи через портал Госуслуг. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».​