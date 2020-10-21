РИАМО - 21 окт. На юбилей режиссеру Никите Михалкову друзья пожелали «одной только удачи», долгих лет жизни, также его поблагодарили за талант, сообщает Федеральное агентство новостей.

В среду Михалкову исполнилось 75 лет. Его поздравил известный советский и российский актер, сценарист и художник-постановщик Александр Адабашьян и пожелал «одной только удачи» на фоне пандемии коронавируса.

«А здоровье уже будет следствием этой удачи. Еще пожелаю, чтобы у него не пропадало желание работать и чтобы его отношения к работе и к тем людям, которые вместе с ним работают, не отличалось от того, что было раньше», — сказал Адабашьян.

Знаменитый советский и российский композитор Эдуард Артемьев пожелал Михалкову долгих лет жизни. Он отметил, что рядом с таким человеком появляется удивительное ощущение надежности, добра, знаний и интеллекта.

С 2018 года режиссер является наставником Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия». Начальник Главного штаба организации Роман Романенко, российский космонавт и Герой РФ подчеркнул, что Михалков прекрасный человек и мудрый наставник. Он передает свои знания ребятам не через назидание. Основой его общения являются доверие и партнерство.

«Я благодарю его за педагогический талант и душевную щедрость, желаю здоровья, благополучия и вдохновения!» — добавил Романенко.​​