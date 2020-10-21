РИАМО - 21 окт. В Москве почти 60% застройщиков отметили снижение количества заказов в период пандемии коронавирусной инфекции, почти половина заявили о повышении стоимости материалов и услуг, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Со снижением заказов столкнулись 58% респондентов. О росте дебиторской задолженности и повышение стоимости материалов и услуг сообщили 42% опрошенных», - сказал Федоров.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что во время пандемии столичным застройщикам не было остановлено предоставления госуслуг. Все услуги оказывались в полном объеме.

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Почти 60% столичных застройщиков столкнулись со снижением числа заказов из-за пандемии, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Также о росте дебиторской задолженности и повышение стоимости материалов и услуг сообщили 42% опрошенных.

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