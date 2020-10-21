РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Первые больные коронавирусной инфекцией в среду к 16:00 поступят в переоборудованный ФОК в Люберцах, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

В среду Хромушин совместно с главой городского городского округа Люберцы Владимиром Ружицким осмотрели здание.

«Здание полностью будет готово к 15:00 сегодняшнего дня, в 16:00 сюда будут поступать первые больные. Сейчас остались работы только внешние, идет клининг. Максимальная вместимость данного учреждения - 200 коек, но у нас есть резерв порядка 20 коек», - сказал Хромушин.

Он надеется, что резерв не понадобится. По его словам, замечаний нет, остались рабочие штрихи - это расставить компьютеры, установить мебель.

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