РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Энергетики «Россети Московский регион» отремонтировали 10 трансформаторных подстанций в Подольске и очистили 26 гектаров просек ЛЭП, сообщается на сайте администрации округа.

«Энергетики «Россети Московский регион» завершили основной объем ремонтных работ, связанных с подготовкой к прохождению осенне-зимнего периода в городском округе Подольск. На территории округа в распределительной сети было отремонтировано 10 трансформаторных подстанций, 4 километра воздушных линий, заменено 257 изоляторов», - говорится в сообщении.

Выполнен перевод с 6 киловольт на 10 киловольт части абонентов территориального отдела «Лаговский» — деревень Валищево, Меньшово, СНТ «Аина». Также в рамках выполнения ремонтной программы от древесно-кустарниковой растительности расчищено 26 гектаров просек ЛЭП.

Несмотря на то, что 80% офисных сотрудников компании в данный момент переведены на удаленную работу, сохранены высокие производительность труда и надежность электроснабжения потребителей.