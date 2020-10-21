РИАМО - 21 окт. В России в течение трех лет появится цифровая платформа, направленная на взаимодействие участников инвестиционно-строительного процесса, сообщил журналистам глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Такое решение позволит наладить беззаявительный характер оформления разрешительной документации.

«В Москве проделана большая работа по снижению административных барьеров. Однако до бесконечности снижать сроки оказания госуслуг без рисков сохранения безопасности и качества строительства невозможно. Именно поэтому уже ведется работа над созданием единой цифровой платформы в сфере строительства», - сказал Левкин.

Он добавил, что запустить такую платформу только на территории столицы не представляется возможным. Поэтому имеющиеся наработки уже направлены в правительство РФ.