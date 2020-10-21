РИАМО - 21 окт. На развязке МКАД с Волоколамским шоссе завершена укладка асфальта, идет установка барьерных ограждений, монтаж систем наружного освещения и подготовка к нанесению разметки на проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Согласно проекту построят три эстакады длиной в 210, 420 и 507 метров. Первая – боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижской железной дорогой, вторая – разворотная эстакада с внутренней стороны МКАД на внешнюю, а третья – направленный поворотный налево съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.

«Мы завершили укладку асфальтобетонного покрытия на всех искусственных сооружениях транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проект включает в себя строительство и реконструкцию участков МКАД и Волоколамского шоссе. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина департамент строительства столицы приступит к реконструкции еще трех развязок на МКАД к концу текущего года или началу следующего года.