РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Мусор с проезжей части в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска убрали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на обочине автомобильной дороги напротив ресторана «Макдоналдс» в Павшинской пойме валяется мусор.

«Сотрудники администрации городского округа Красногорск осмотрели автомобильную дорогу на Красногорском бульваре от Павшинского бульвара до дублера Волоколамского шоссе, на которую вы обратили внимание. Осмотр подтвердил наличие пыли, грязи и мусора на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены», - сказал заместитель главы администрации горокруга Красногорск по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«Регулярные работы по очистке проезжей части автомобильной дороги на Красногорском бульваре проводятся работниками ООО «Конор», согласно графику выполнения работ с периодичностью шесть раз в месяц. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм», - добавил Волосевич.

По его словам, администрация усилила контроль за соблюдением своевременности и качества уборки.

«Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - заключил Волосевич.