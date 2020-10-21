РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. В городском округе Мытищи в филиале МБУ «МФЦ Мытищи» на улице Карла Маркса в среду по технических причинам приостановили выдачу готовых водительских удостоверений, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищи.

«Уважаемые заявители! Сегодня, 21 октября, в филиале МБУ «МФЦ Мытищи» по адресу: город Мытищи, улица Карла Маркса, дом 4 по техническим причинам приостановлена выдача готовых водительских удостоверений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим учитывать при планировании визита в МФЦ», - говорится в сообщении.

Об устранении технической проблемы будет сообщено дополнительно.