РИАМО - 21 окт. Компания «Грундфос Истра» реализует проект по размещению производства насосного оборудования, энергоэффективных электродвигателей и их составляющих в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На заводе также будут изготавливаться литые части насосов с использованием уникального высокоточного оборудования и современных технологий. Благодаря проекту будет значительно расширен модельный ряд выпускаемых насосов для водоснабжения, водоотведения, установок пожаротушения и станций повышения давления.

«Проект компании по размещению предприятия в подмосковном регионе рассчитан на 7 лет. Его реализация позволит локализовать производство в целом в России до 75-85%. Будет создано более 100 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей. То, что компании с иностранным капиталом создают свои проекты в Московской области, говорит о благоприятных условиях для инвесторов. Нам очень приятно, что благодаря нашей работе деловой климат региона становится все более привлекательным», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В настоящий момент на предприятии в Истре уже открыли измерительную лабораторию для локальных компонентов насосов. Инвестиции составили более 45 миллионов рублей.

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