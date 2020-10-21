РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В подмосковном Подольске проверили пять ночных заведений, нарушений в работе не выявили, режим работы соответствует постановлению о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка администрации округа.

В рамках ночного рейда с 17 на 18 октября сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска совместно с сотрудниками полиции проверили пять ночных заведений.

«Развлекательный клуб «Подмосковье» закрыт; ресторан «Вечная пятница» изменил режим работы до 00:00; кафе «Изи паб» работает в режиме предприятия общественного питания, развлекательные мероприятия не проводятся, как и ресторан «Казан», и развлекательный клуб «Остров сокровищ», - говорится в сообщении.

Масочный режим сотрудники соблюдают, ведут журнал измерения температуры, проводят дезинфекцию помещений.

С руководителями предприятий провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушения требований постановления губернатора Московской области, которое ввело новые меры по борьбе с распространением коронавируса.

В Подмосковье с 17 октября в период с 12:00 ночи до 8:00 запретили какие-либо развлекательные мероприятия во всех зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в предприятиях общественного питания: в кафе, барах и ресторанах. Эти предприятия могут продолжать работать, но с 00:00 там запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, какие-то другие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей.

Рестораны и кафе смогут работать в указанное время, дополнительных ограничений, кроме запрета на развлекательные мероприятия, в их работе не будет. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8:00 работать будет нельзя, так предписывает постановление. Также ограничения распространяются на дискотечные мероприятия.

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