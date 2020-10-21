РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. В городском округе Мытищи лесничие составили протокол на жительницу коттеджного поселка за свалку строительных отходов, сообщается на сайте ГКУ Московской области «Мособллес».

В коттеджном поселке в городском округе Мытищи одна из местных жительниц пожаловалась на своего деверя, живущего по соседству: по ее словам, мужчина складировал в ближайшем лесу строительный мусор. Лесничие выехали по обращению для проверки территории Пироговского участкового лесничества и действительно обнаружили нарушение правил санитарной безопасности.

«На мужчину был составлен протокол по части 3 статьи 8.31 КоАП РФ и выдано предписание убрать из леса стройматериалы. Однако на этом история не закончилась. Дальнейший осмотр лесной территории выявил еще одну свалку строительных отходов. При выяснении обстоятельств оказалось, что этот мусор принадлежит самой заявительнице, о чем был составлен соответствующий протокол», - говорится в сообщении.

Старший участковый лесничий Сергей Абросимов отметил, что эта ситуация смешная и грустная одновременно. В свое оправдание женщина сказала, что просто не ожидала, что лесная охрана так быстро отреагирует.

«Она планировала привести лесной участок у своего дома в порядок в ближайшее время, до нашего приезда. А вот на расторопность соседа как-то не рассчитывала», - сказал Абросимов.