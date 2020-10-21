РИАМО - 21 окт. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что посетителей ночных клубов с QR-кодами будут заставлять соблюдать самоизоляцию при подтверждении коронавируса у одного из гостей, пишет ТАСС.

С 19 октября жители столицы могут посещать развлекательные заведения, работающие с 00:00 до 06:00, только при условии регистрации с использованием номера мобильного телефона.

«Сообщения в СМИ о формировании базы данных москвичей, которых обяжут изолироваться на две недели после посещения клубов или баров, — фейк», - отметил Немерюк.​

Он уточнил, что посетители ночных клубов, которые прошли с помощью QR-кодов не попадают ни в какую специальную базу. Соответственно, их данные не передают в Роспотребнадзор.

«Данные посетителей обезличены, с помощью QR кодов становятся известны только их номера мобильных телефонов, на которые впоследствии придет СМС, если вдруг рядом находился человек, у которого будет подтвержден коронавирус», - отметил Немерюк.

Он пояснил, что СМС также может прийти только в пределах инкубационного периода – 14 дней.

За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 4389 – в Москве.

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