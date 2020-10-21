РИАМО - 21 окт. Столичные прокуроры добиваются лишения родительских прав матери, отдавшей свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 16 октября около станции метро «Рязанский проспект».

«29-летняя женщина умышленно оставила спящую в коляске годовалую дочь в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект», передав ее третьему лицу», - говорится в сообщении.

В полицию о пропаже ребенка сообщила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы. Малолетнюю обнаружили сотрудники полиции в сопровождении неизвестных мужчин без определенного места жительства.

Сейчас девочка находится в ГБУЗ ДГКБ №9 ДЗМ имени Г.Н. Сперанского.