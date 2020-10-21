РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» поблагодарили жертвователей за одежду и обувь, предоставленных для бездомных в «Лавку добра», сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«Похолодало. Народ потянулся в «Лавку добра» за теплыми вещами. Разные ситуации у людей случаются: закрылось предприятие, сократили, семья большая и только-только на продукты хватает или, наоборот, мама-одиночка. Чаще приходят, конечно, бездомные. Всем нужна помощь! И, к счастью, пока вещи и обувь у нас есть. Спасибо огромное всем нашим помощникам за добротные сезонные вещи. И еще за продукты, которые вы жертвуете нашим подопечным», - говорится в сообщении.

«Лавка добра» при храме Воскресения Христова работает по субботам с 15:00 до 17:00, воскресеньям с 11:00 до 15:00 и вторникам с 12:00 до 14:00. В настоящее время волонтерам требуется мужская верхняя одежда и обувь.