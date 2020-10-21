РИАМО - 21 окт. В столице назвали победителей Всенародной акции #ПоюМоюМоскву, среди них - юная участница из Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Награды победителям вручили на торжественной церемонии, состоявшейся 14 октября в Центральном Доме актера на Арбате.

«Победителей определяли в трех номинациях – среди детей и взрослых, а также в специальной номинации, посвященной 75-летию Великой Победы. В этом году лауреатами конкурса стали 122 человека. Среди них - воспитанница детской концертной студии «Самоцветы» Дома культуры села Барановское городского округа Воскресенск Ульяна Дулина», - говорится в сообщении.

Жительница Воскресенска стала лауреатом сразу в двух номинациях: «Дети о Москве» и «75-летию Победы посвящается...».

В нынешнем году москвичи и жители других регионов страны прислали более 7,5 тысяч видео-признаний в любви к столице в стихах и прозе от известных поэтов и писателей, а также собственного сочинения.

Наряду с москвичами активное участие в акции #ПоюМоюМоскву приняли жители 37 регионов России и зарубежья, особую активность проявили участники из Крыма, Карачаево-Черкесии, Брянской, Калужской, Орловской, Тверской областей, а также Беларуси и Молдовы.