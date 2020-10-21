РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Юная жительница подмосковного Красногорска Елизавета Киржаева победила в международном онлайн-конкурсе классической музыки, который проходил в Америке, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Ученица 1 класса детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» Елизавета Киржаева стала лауреатом первой степени Международного онлайн-конкурса классической музыки VIVA – MUSIC ALL WORLD, который проходил дистанционно в Нью-Йорке, США», - говорится в сообщении.

Победительница удостоена денежного сертификата-приглашения для участия в предстоящем международном концерте Global Artists Debut Concert в Carnegie Hall (Нью-Йорк, США) 8 июня 2021 года.

Преподаватель по классу фортепиано Анастасия Родионова за успешную подготовку участника конкурса награждена благодарственным письмом.