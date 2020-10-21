РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. В городском округе завершается работа мобильного прививочного пункта, детям и беременным женщинам вакцинация проводится только в поликлинике, сообщил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«В округе проходит заключительная неделя работы передвижного пункта вакцинации против гриппа. По 25 октября он будет расположен в поселке Красково на улице Лорха у дома 6. Сделать прививку может любой желающий гражданин РФ, достигший 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт», - сказал глава.

Главврач уточнил, что детям и беременным женщинам вакцинация проводится только в поликлинике.

Расписание работы мобильного прививочного пункта: среда-пятница с 14:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 14:00.